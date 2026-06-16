Festival de Santenay 2026 : 5 soirées pour vibrer et rire au cœur de la Bourgogne

Du 31 juillet au 4 août, le Festival musical et Théâtral de Santenay revient avec une promesse simple : offrir 5 soirées d’émotions, de rires, de découvertes et de convivialité au coeur du vignoble bourguignon.

Envie de rire et chanter sous chapiteau ?

Le Festival musical et Théâtral de Santenay revient pour une nouvelle édition avec une superbe programmation, riche et populaire comme on les aime !

Du vendredi 31 juillet au mardi 4 août à 20 h 30, vivez le spectacle sous chapiteau !

Deux concerts (années 50 puis années 60), trois pièces de théâtre (dont l’adaptation de l’excellente comédie Un air de famille d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri dans une mise en scène de Jean-Philippe Azéma/Succès Avignon 2025).

Co-organisé par le Casino JOA de Santenay et la Compagnie de la Griotte, le festival bénéficie du soutien précieux de la mairie et du Comité des Fêtes. Cet engagement collectif contribue à faire de cet évènement un rendez-vous culturel majeur de l’été, pensé pour rassembler et faire vivre des soirées uniques au public.

Offre spéciale Jusqu’au 18 juin

Afin de permettre au public de profiter pleinement de l’évènement, une offre spéciale est proposée du 11 au 18 juin 2026 : pour tout pack 5 soirées acheté, un menu vous est offert au Casino de Santenay.

N’attendez plus pour réserver vos billets en ligne et profitez de l’offre Pass 5 soirées afin d’assister à toutes les représentations du festival ! Détails et Réservations

Une programmation riche et populaire : vos cinq soirées

Vendredi 31 juillet – 20 h 30 – Concert : MISS JUE AND BUDDIES

Succombez au charme malicieux de Miss Jue et ses Buddies pour replonger dans l’univers des années 50, entre pop, rock et folk… Ce quintet rennais nous offre un cocktail joyeux, dynamique et plein de fougue qui rend hommage aux chanteuses américaines d’après-guerre.

Samedi 1er août – 20 h 30 – Concert : VINTAGE DELIGHTS

Venez découvrir un quatuor né dans notre région l’année dernière et partager avec eux leur talent pour le groove et le swing ! Contrebasse, batterie, chant, guitare et saxophone. Quatre garçons élégants pour une ambiance chaleureuse et conviviale. Un retour aux années 60, à l’époque où l’on se parait de ses plus beaux atours pour venir danser le boogaloo !

Dimanche 2 août – 20 h 30 – Théâtre : UN AIR DE FAMILLE

Pour l’anniversaire de Yolande, toute la famille se retrouve au bistrot « Le père tranquille ».

Au fil de la soirée, les rancunes et les petits secrets refont surface. « Un air de famille » reste d’une actualité frappante : derrière les rires, on retrouve ce que chaque famille connaît : l’amour, les blessures et ce besoin universel de se faire une place au sein des siens.

La célèbre comédie de Bacri et Jaoui, dans une nouvelle mise en scène de Jean-Philippe Azéma/Succès Avignon 2025

Lundi 3 août – 20 h 30 – Théâtre : LITS D’EMBROUILLES

Le réveil est brutal pour Raphaël après une soirée bien arrosée et une nuit festive. Sa femme de ménage s’active depuis une heure et sa mère excentrique débarque à l’improviste pour lui annoncer son remariage !!... Mais tout serait trop simple pour nos 3 protagonistes si l’on ne découvrait pas le cadavre d’une mystérieuse femme dans une malle de voyage !!

Une comédie de François Janvier où l’on retrouve avec plaisir Danièle Gilbert en compagnie de Douchka, aux côtés d’un artiste bien connu du public santenois : Jean-Philippe Azéma.

Mardi 4 août – à 20 h 30 – Théâtre : DÎNER DE FAMILLE

À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d’être les témoins de son mariage. Mais ils sont fâchés depuis sa naissance. Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ?

Trois comédiens survoltés pour cette comédie déjantée qui va crescendo et dont le succès ne se dément pas. Gros succès parisien depuis près de 10 ans. Un classique du célèbre Café de la Gare.

Lien de la billetterie : https://my.weezevent.com/festival-musical-et-theatral-de-santenay-edition-2026

Affiches des cinq spectacles ci-après.

Festival musical et Théâtral de Santenay

Du 31 juillet au 4 août 2026

Lieu : sous chapiteau, au terrain de foot de Santenay, près de Casino JOA de Santenay

Avenue des Sources, Santenay (21590)

Buvette sur place

Tarifs et Réservations

Publi-information Serge DUNAND

[email protected]