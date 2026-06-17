Judo Club Chalonnais
Une fin de saison couronnée par un gala de clôture haut en couleurs au Judo Club Chalonnais
Publié le 17 Juin 2026 à 07h15
En ce dimanche 14 juin, les dirigeants du Dojo de la rue de la paix avaient donné rendez vous, non pas à l’adresse habituelle mais au Dojo Municipal Cécile NOWAK de Saint-Marcel pour fêter la fin de saison.
En effet, au vu du nombre attendu, il aurait été difficile de le faire dans la salle d’entraînement comme c’était la coutume jusque là.
Ainsi Judokas et parents étaient donc attendus par Yann DU CLOSEL et Frédéric MAZUE, les deux professeurs du club afin de partager comme il se doit cet événement sportif où, petits et grands foulent le même tatamis.
Démonstrations, remises de ceintures et de récompenses sont venus ponctuées les deux heures placées sous le signe du partage et de la bienveillance, surtout quand les ceintures noires ont remis les nouveaux grades aux plus petits !
En terme de récompenses, les bons résultats de la saison ont été mis en avant avec pas moins d’une vingtaine de compétiteurs qualifiés pour un championnat de France dans les différentes catégories d’âges, Cadets, Juniors et Seniors.
La palme tout de même pour Adèle SIMON qui a terminé 7ème du Championnat de France cadettes 2ème Division, Kenzi BOUAICHA, 5ème du Championnat de France Espoirs et Louis REBILLET GIBASSIER, 5ème du championnat de France Cadets 3ème Division.
Sans oublier que pour la première fois de son histoire, le club a vu son équipe Seniors Féminine accéder au Championnat de France 1ère Division tout comme d’ailleurs l’équipe juniors Féminines !
Une cérémonie ponctuée par le discours de la présidente Amélie PANCHOT, tenant à remercier les familles, venues en nombre, les différentes instances Chalonnaises et les sponsors qui accompagnent l’association tout au long de la saison ainsi que Jean-Luc DURAND, vice-Président de l’OMS de Chalon venus remettre quelques récompenses aux plus jeunes Judokas du club.
-
Le Ring Olympique Chalonnais distingué lors du 16ème Challenge National Handi-Boxe Gilbert Joie
-
Le 26 juin, Saint-Christophe-en-Bresse est à la fête
-
Au programme de Fest'Tissâge 2026 à Gigny-sur-Saône du 1er au 5 juillet
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
Jour de forêt – Un monde à découvrir - Samedi 27 juin sur le mont Beuvray
-
200 élèves évacués après une alerte à la bombe au lycée René Cassin
-
Le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône en route vers les Championnats de France
-
Six feux de broussailles en Saône et Loire pour la seule journée de mardi
-
Une fin de saison couronnée par un gala de clôture haut en couleurs au Judo Club Chalonnais
-
Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Prise dans les rets d’un narcotrafic à Chalon, elle est jugée comme « nourrice »
-
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Chalon sur Saône vous réserve 3 mois denses en animations
-
RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC