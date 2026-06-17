Une fin de saison couronnée par un gala de clôture haut en couleurs au Judo Club Chalonnais

En ce dimanche 14 juin, les dirigeants du Dojo de la rue de la paix avaient donné rendez vous, non pas à l’adresse habituelle mais au Dojo Municipal Cécile NOWAK de Saint-Marcel pour fêter la fin de saison.

En effet, au vu du nombre attendu, il aurait été difficile de le faire dans la salle d’entraînement comme c’était la coutume jusque là.



Ainsi Judokas et parents étaient donc attendus par Yann DU CLOSEL et Frédéric MAZUE, les deux professeurs du club afin de partager comme il se doit cet événement sportif où, petits et grands foulent le même tatamis.

Démonstrations, remises de ceintures et de récompenses sont venus ponctuées les deux heures placées sous le signe du partage et de la bienveillance, surtout quand les ceintures noires ont remis les nouveaux grades aux plus petits !



En terme de récompenses, les bons résultats de la saison ont été mis en avant avec pas moins d’une vingtaine de compétiteurs qualifiés pour un championnat de France dans les différentes catégories d’âges, Cadets, Juniors et Seniors.

La palme tout de même pour Adèle SIMON qui a terminé 7ème du Championnat de France cadettes 2ème Division, Kenzi BOUAICHA, 5ème du Championnat de France Espoirs et Louis REBILLET GIBASSIER, 5ème du championnat de France Cadets 3ème Division.



Sans oublier que pour la première fois de son histoire, le club a vu son équipe Seniors Féminine accéder au Championnat de France 1ère Division tout comme d’ailleurs l’équipe juniors Féminines !



Une cérémonie ponctuée par le discours de la présidente Amélie PANCHOT, tenant à remercier les familles, venues en nombre, les différentes instances Chalonnaises et les sponsors qui accompagnent l’association tout au long de la saison ainsi que Jean-Luc DURAND, vice-Président de l’OMS de Chalon venus remettre quelques récompenses aux plus jeunes Judokas du club.