Saône et Loire
Jour de forêt – Un monde à découvrir - Samedi 27 juin sur le mont Beuvray
Publié le 17 Juin 2026 à 07h31
Samedi 27 juin 2026, le monde forestier sera mis à l’honneur sous les frondaisons de Bibracte.
Lors de cet événement gratuit, le public de tout âge est invité à venir découvrir les pratiques sylvicoles et à rencontrer des experts de la forêt.
Au programme, par journée entière ou demi-journée, au choix :
. 9h-12h : Initiation aux pratiques sylvicoles : atelier de martelage en hêtraies avec des forestiers, en compagnie du groupe de dialogue mis en place dans le cadre du laboratoire forestier du Mont Beuvray.
Rendez-vous en bas de la route qui monte sur le mont Beuvray.
. Repas tiré du sac à l’ombre des hêtres.
. 14h-17h - À la recherche des queules et des arbres habitats avec des spécialistes de la forêt
Rendez-vous sur le site, devant le bassin.
. À partir de 19h : Bal parquet à la Maison du patrimoine oral de Bourgogne (Anost), dans le cadre du partenariat Bibracte/MPOB.
Programme complet sur www.mpo-bourgogne.org .
Cet événement est organisé dans le cadre du laboratoire forestier du Mont Beuvray.
Initié dans le cadre du troisième cycle de labellisation du Grand Site de France de Bibracte-Morvan des Sommets, ce laboratoire a pour ambition de devenir une vitrine des bonnes pratiques de gestion forestière conciliant économie, écologie et paysage.
En partenariat avec l'Union Européenne, la Région Bourgogne-Franche-Comté, l'EIP-Agri, Bibracte, l'ONF, le Parc naturel régional du Morvan, le Grand Site de France de Bibracte-Morvan des Sommets.
Crédit visuels : Bibracte, A. Maillier
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