Jour de forêt – Un monde à découvrir - Samedi 27 juin sur le mont Beuvray

Lors de cet événement gratuit, le public de tout âge est invité à venir découvrir les pratiques sylvicoles et à rencontrer des experts de la forêt.





Au programme, par journée entière ou demi-journée, au choix :



. 9h-12h : Initiation aux pratiques sylvicoles : atelier de martelage en hêtraies avec des forestiers, en compagnie du groupe de dialogue mis en place dans le cadre du laboratoire forestier du Mont Beuvray.

Rendez-vous en bas de la route qui monte sur le mont Beuvray.



. Repas tiré du sac à l’ombre des hêtres.



. 14h-17h - À la recherche des queules et des arbres habitats avec des spécialistes de la forêt

Rendez-vous sur le site, devant le bassin.



. À partir de 19h : Bal parquet à la Maison du patrimoine oral de Bourgogne (Anost), dans le cadre du partenariat Bibracte/MPOB.

Programme complet sur www.mpo-bourgogne.org .





Cet événement est organisé dans le cadre du laboratoire forestier du Mont Beuvray.

Initié dans le cadre du troisième cycle de labellisation du Grand Site de France de Bibracte-Morvan des Sommets, ce laboratoire a pour ambition de devenir une vitrine des bonnes pratiques de gestion forestière conciliant économie, écologie et paysage.



En partenariat avec l'Union Européenne, la Région Bourgogne-Franche-Comté, l'EIP-Agri, Bibracte, l'ONF, le Parc naturel régional du Morvan, le Grand Site de France de Bibracte-Morvan des Sommets.









Crédit visuels : Bibracte, A. Maillier