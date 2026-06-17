Six feux de broussailles en Saône et Loire pour la seule journée de mardi

La prudence est de mise dans vos comportements sur la route.

Les fumeurs sont notamment dans le collimateur ! Trop d'incendies sont causés par les comportements d'automobilistes fumeurs qui ne trouvent rien de mieux que de jeter leurs mégots par la fenêtre du véhicule ! Veillez à vous responsabiliser surtout en cette période caniculaire.

Ainsi pour la seule journée de mardi, les sapeurs-pompiers sont intervenus à 6 reprise sur l'ensemble du département, sur les communes de Montceau-les-Mines, Mâcon, Suin, Fleury la Montagne, Génelard, et Saint-Pierre de Varennes, mobilisant au total quelques 70 sapeurs-pompiers sur l'ensemble des incendies.