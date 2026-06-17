Le 26 juin, Saint-Christophe-en-Bresse est à la fête

Kermesse en fin d'après-midi et soirée d'été ouverte à tous animeront la commune le 26 juin prochain. L'association des amis de l'école de Saint-Christophe-en-Bresse procédera à un feu d'artifice, une première depuis des années sur la commune. Repas sur réservation au tarif de 15 eurs avec apéritif, plat, dessert et café.

Soirée mini disco avec les enfants à 21h : danse et mascotte puis soirée dansante





Les fonds récoltés lors de cette soirée serviront à financer les projets des élèves, comme offrir un baptême de l'air à tous les CM2 ou les cadeaux de Noël mais aussi les sorties scolaires, comme le hameau du Charolais pour les maternelles et la cité de la gastronomie pour les primaires.





