Bresse
Le 26 juin, Saint-Christophe-en-Bresse est à la fête
Publié le 17 Juin 2026 à 07h27
Kermesse en fin d'après-midi et soirée d'été ouverte à tous animeront la commune le 26 juin prochain. L'association des amis de l'école de Saint-Christophe-en-Bresse procédera à un feu d'artifice, une première depuis des années sur la commune. Repas sur réservation au tarif de 15 eurs avec apéritif, plat, dessert et café.
Soirée mini disco avec les enfants à 21h : danse et mascotte puis soirée dansante
Les fonds récoltés lors de cette soirée serviront à financer les projets des élèves, comme offrir un baptême de l'air à tous les CM2 ou les cadeaux de Noël mais aussi les sorties scolaires, comme le hameau du Charolais pour les maternelles et la cité de la gastronomie pour les primaires.
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