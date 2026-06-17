Chalon /autour de Chalon

AVIS DE DECES - Madame Claude BOURDON née GONTHIER

Publié le 17 Juin 2026 à 06h46

 CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-MARCEL - SAINT-DENIS-DE-VAUX - SALLANCHES


Patricia, Martine, Gilles, Christian, Cécile, Didier, 
ses enfants ;
Adeline et Christophe, Laurine, Yvon, Cynthia, Fanny, Nicolas, Florien, Cindy, Elodie, Anthony, Laëtitia, Lena, Jennifer, Shona, Joanna, 
ses petits-enfants ;
Allan, Aaron, Warren, Maonn, Alexandre, Annaëlle, Théa, Léo, Mathéo, Hugo, Lucas, Kayssie, Léanna, Tyago, Héléna, Layan, 
ses arrière-petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Claude BOURDON née GONTHIER
survenu le samedi 13 juin 2026, à l'âge de 85 ans.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 19 juin, à 9h30, en l'église Saint-Paul de Chalon-sur-Saône, 
suivie d'un recueillement et de la crémation à Crissey.
Ni fleurs, ni plaques.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Lucien BOURDON
décédé le 11 août 2021.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.