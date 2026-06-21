Le Boxing Club San Rémois fier de ses combattants après une saison riche en enseignements

Le club revient d'une saison marquée par une victoire convaincante et une prestation prometteuse. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Boxing Club San Rémois a vécu une saison intense sur les rings, avec deux de ses combattants engagés lors de compétitions d'envergure.

Malgré des résultats contrastés, Driss Essabar, le président du club, se montre particulièrement satisfait des prestations réalisées.

«Fier de nos combattants qui ont signé deux magnifiques prestations !», souligne-t-il.

À Vienne (Isère), Jules était engagé au Plus Ultra Contenders. Le boxeur san-rémois s’est imposé à la décision à l'issue d'un combat maîtrisé de bout en bout. «Une domination technique du 1er au 3ème round, une belle progression pour notre fighter !», se félicite Driss, saluant les progrès constants de son athlète.

Du côté de Bourges (Cher), Lola participait au Final Fight Night. Si elle s'est inclinée à la décision, la jeune combattante a néanmoins laissé une très belle impression pour l'un de ses premiers combats. Une expérience précieuse qui lui permettra de poursuivre sa progression.

«Malgré le résultat, elle signe une excellente prestation. Beaucoup d'expérience acquise», précise le président du Boxing Club San Rémois.

Déjà tourné vers l'avenir, le club entend tirer les enseignements de cette saison de compétition. «On retourne à l'entraînement pour corriger les défauts afin de remonter plus fort sur le ring !», affirme Driss.

Ce dernier a également tenu à remercier les organisateurs des deux événements. «Grand merci au Plus Ultra MMA Club pour sa magnifique organisation !» a-t-il déclaré, avant d’adresser également «un autre grand merci aux organisateurs du Final Fight Night pour le show spectaculaire !».

Enfin, Driss Essabar a salué l'investissement de l'ensemble de l'encadrement et des proches du club : «Merci aux coachs Nassim et Sully (Ndlr : le surnom de Sullivan Belfort), ainsi qu'à tous les sparring-partners et supporters qui ont accompagné nos combattants durant toute la préparation jusqu'aux combats».

Une saison encourageante pour le Boxing Club San Rémois, qui repart avec une victoire, de l'expérience et surtout la volonté de revenir encore plus fort lors des prochaines échéances.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati