Jazz à Couches : Samedi 4 juillet - L’incroyable voix de Youn Sun Nah pour la soirée de clôture

Quelque chose d’envoutant s’est produit avec Youn Sun Nah ; sa découverte en 2012 ; son retour en 2018. Et aujourd’hui ? Se retournant sur sa carrière, son répertoire, la chanteuse réalisa : « La plupart des chansons que j’ai enregistrées au fil des ans provenaient de chanteurs masculins. Cette fois-ci, je voulais honorer les chanteuses que j’admire depuis longtemps, les chansons qui me touchent et les voix qui me touchent. » De se rappeler alors : « J’ai entendu la version de Nina Simone de Feeling Good quand j’étais au lycée. A partir du moment où j’ai décidé de me consacrer au jazz, j’ai écouté sa musique tout le temps. Nina Simone est comme une chamane. Elle n’est pas seulement une chanteuse, elle est la musique elle-même ». Ainsi en 2024 est né Elles, tout enrubanné de souvenirs de voix précieuses : celles, de Nina bien sûr, de Roberta Flack, Björk, Edith Piaf ; où peut, subrepticement, se glisser un Chet Baker au timbre trompeur.



Youn Sun Nah, affectionne se produire en duo. À ses côtés joue un des grands pianistes de la scène européenne : Bojan Z. D’autres perspectives s’ouvrent à la chanteuse. Le climat du récital change. Laissons-nous emporter…



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