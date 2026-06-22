ESCRIME - Les tireurs de La Riposte terminent la saison en apothéose à Albi

Conduits par le maître d’armes Maël Denaux, les tireurs M13 du club chalonnais de La Riposte ont réalisé de très belles performances ce week-end à Albi à l’occasion de la dernière étape des championnats de France jeunes.

Ainsi, en Division 3, le jeune Darren Hagoun monte sur la troisième marche du podium. Un résultat très prometteur pour le tireur chalonnais. Ses deux équipiers, Iloa Berteau et Ignac Robert, terminent 9e et 20e respectivement également en Division 3.

Par équipes, le club de La Riposte, conclut le championnat à la 25e place sur 60 formations engagées.

« C’est un très bon week-end, se réjouissait Maël Denaux, le maître d’armes chalonnais. On en sort avec plein d’enseignements et d’expériences. C’est très encourageant pour la saison prochaine » terminait-il.



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