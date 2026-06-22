Saint-Rémy

Saint Rémy - l'Harmonie St Rémy/les Charreaux poursuit son périple des aubades jeudi 25 juin devant Superbee 17 rue des Alouettes à 20h

Par Christian CLEAUX

Publié le 22 Juin 2026 à 15h02

Saint Rémy - l'Harmonie St Rémy/les Charreaux poursuit son périple des aubades jeudi 25 juin devant Superbee 17 rue des Alouettes à 20h