Châtenoy le Royal

"Viens donner un coup de main et faire bouger ta commune !" le chantier jeune de l'ERJ du 06 au 10 juillet à Châtenoy le Royal.

Par Christian CLEAUX

Publié le 22 Juin 2026 à 15h58

"Viens donner un coup de main et faire bouger ta commune !" le chantier jeune de l'ERJ du 06 au 10 juillet à Châtenoy le Royal.