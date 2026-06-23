Agglomération chalonnaise
Lans’ticipe : le retour en images avec Info-Chalon.com
Par Amandine Cerrone
Publié le 23 Juin 2026 à 06h45
Info Chalon vous l’avait relayé, l’association Lans K’art organisait un tout nouvel événement ce samedi 13 juin : Lans’ticipe.
Le retour en images avec Info Chalon.
Et on peut dire que cette fête de la musique anticipée a été un gros succès !
Au programme, 3 concerts :
- Drilled Tumblers, groupe de Rock Alternatif local, leurs compositions passent de la balade saturée à un vieux grunge garage sans compromis sur l'énergie
- Yellow Pill, une chanteuse accompagnée de 4 musiciens, venus des Vosges. Si c'est le Blues et la Soul sur une fine couche d’électro qui les réunissent dans une ambiance résolument Trip Hop, ils prennent une envergure bien plus Rock sur scène.
- Trigone Plus, Un Trio lyonnais déjà plus qu'habitué aux belles scènes, ils côtoient les plus grands sur les festivals et ils se voient invités à faire la première partie d’Indochine à l'Arena de Lyon. Emballé par l'énergie, ils sont à nouveau appelé par Indochine sur cette même tournée. Des pointes d'électro, des riffs puissants, des envolées entêtantes avec des paroles en français dans le texte, et avec du sens.
Le public a adoré le spectacle et les artistes ont été ravis de cette mise en lumière.
L'audience était intergénérationnelle : les Lanniaux ont été au rendez vous bien sûr mais pas que !
Prochain rendez vous pour l’association : le tremplin du 7 novembre prochain avec 3 groupes locaux dont le meilleur sera sélectionné par le public pour la traditionnelle soirée d'avril 2027.
Lans K’Art remercie la mairie et ses équipes, leurs sponsors et leurs nombreux partenaires car leur aide est en grande partie responsable de la réussite de cette soirée.
Le président trouve aussi important de souligner la présence d'une trentaine de bénévoles, dont de nouveau Sympapotes, qui ont accueilli comme ils se doit publics et artistes.
Pour suivre l’actualité de l’association, c’est par ici.
Amandine Cerrone
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