Travaux d’eaux usées – Renouvellement de 770 mètres de réseau d’assainissement à Demigny

Dans le cadre de son action pour entretenir et améliorer le réseau d’assainissement, Le Grand Chalon engage la quatrième tranche des travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement de Demigny-Bourg. Les tronçons concernés sont situés rue Jules Seurre, impasse du Haut de Jasoupe et rue du Meix Larget. Cela représente pour la collectivité un investissement de 616 400 € TTC au service du cadre de vie des usagers.

Les travaux vont débuter le 22 juin, pour une durée de 16 semaines, soit jusqu’à fin octobre 2026, sous réserve d’aléas, et nécessiteront la mise en place d’une route barrée dans les lotissements et d’un alternat par feux sur la route départementale.