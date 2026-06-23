Fête champêtre au Moulin de Renache pour célébrer l'été

Ce samedi soir, sur les hauteurs de Jambles au Moulin de Renache , il y avait fête pour célébrer l’arrivée de l’été.

Une soirée caniculaire, mais qui était bien supportable et agréable tout en haut, sur les chaumes de Charnailles !

Une ambiance familiale, conviviale et champêtre, l’association « Mémoires et Patrimoine historique de Jambles » à voulu recréer une soirée, comme autrefois lors de la fête de village autour des 7 moulins.

Buvette et petite restauration, vins locaux et bières artisanales, sandwichs, merguez, tartes salées, cookies et desserts à foison.

Une mention toute spéciale pour la si délicieuse tarte aux pommes ! Et oui, info-chalon va jusqu’à goûter pour pouvoir tout vous relater !

Et pour une ambiance avec des rythmes entraînants, le groupe Duo Saveur Swing n’a pas manqué de mouiller la chemise !

Une petite anecdote avec Daniel et Merwan les chanteurs musiciens, par la chaleur, leur batterie électrique à fait surchauffer l’enceinte et, plus de son !

Qu’à cela ne tienne, pas de problème pour Merwan à la fois chanteur, musicien, technicien et réparateur…

Du matériel de rechange, deux ou trois fils à changer, et hop, le son est reparti de plus belle.

A l’intérieur du moulin, vous pouviez découvrir une rétrospective sur l'histoire et la spécificité des moulins de Jambles et des alentours, la remise en état du moulin de Renache et des photos des fêtes qui y étaient organisées chaque année.

Un soirée bien sympathique avec danse et bonne humeur sous les étoiles.



Mary Popp’s