2,5 millions d’euros d’investissements pour relocaliser la production de la Colchicine en Bourgogne-Franche Comté

MAYOLY, groupe pharmaceutique familial, français, indépendant et international, franchit une étape majeure pour la souveraineté sanitaire française avec l’inauguration des nouvelles lignes de production de la Colchicine 1 mg sur le site de son partenaire industriel GALIEN, en Bourgogne-Franche-Comté, en présence de Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Cette inauguration marque le lancement de la production française sur le site de GALIEN, sous-traitant pharmaceutique spécialisé dans la fabrication des produits hautement actifs, de la Colchicine 1 mg, médicament essentiel et d’intérêt thérapeutique majeur utilisé dans le traitement de la goutte, de la fièvre méditerranéenne familiale et de la maladie de Behçet. Cette relocalisation industrielle permet de sécuriser l’approvisionnement d’un traitement indispensable pour des milliers de patients tout en renforçant l’autonomie stratégique de la France dans le domaine du médicament.

Un enjeu majeur de santé publique et de souveraineté sanitaire

Classée parmi les Médicaments Stratégiques d’Intérêt Sanitaire et Industriel (MSIS) et reconnue comme Médicament d’Intérêt Thérapeutique Majeur (MITM), la Colchicine est un traitement irremplaçable pour des milliers de patients. MAYOLY en est aujourd’hui l’unique fabricant-distributeur en France.

Face à l’arrêt de son précédent sous-traitant en Europe de l’Est, MAYOLY a fait le choix de la France afin de reprendre la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur (de l’approvisionnement à la fabrication) , de garantir la continuité d’accès à ce médicament essentiel et de réduire la vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement.



Un investissement industriel fort au service des patients et du territoire

MAYOLY mobilise 2,5 millions d’euros d’investissements pour relocaliser la production de la Colchicine en France, malgré un coût de fabrication supérieur par rapport au précédent fabricant et à ceux observés à l’étranger. Ce choix industriel traduit l’engagement du Groupe en faveur d’un modèle plus résilient, au service des patients et de la souveraineté pharmaceutique.

Le projet s’inscrit pleinement dans les priorités nationales de réindustrialisation et contribue au dynamisme économique de la Bourgogne-Franche-Comté. À terme, le site GALIEN disposera d’une capacité de production d’environ 3 millions de boîtes par an destinées au marché français et à l’export. Galien investit 500 000 euros dans l’augmentation de ses capacités de conditionnement afin de pérenniser les compétences et servir les patients.

Les prochaines étapes porteront sur la réalisation des lots de validation à l’échelle commerciale et des études de stabilité nécessaires à l’obtention des autorisations réglementaires. L’objectif est de soumettre le dossier aux autorités de santé d’ici la fin de l’année, en vue d’une mise à disposition des premiers lots commerciaux à partir de mi 2027.

Une alliance industrielle au service de la souveraineté sanitaire et de la réindustrialisation

La production de la Colchicine sur le site GALIEN à Auxerre, illustre la stratégie volontariste de MAYOLY de relocalisation industrielle en s’appuyant sur l’expertise reconnue de son partenaire GALIEN. Cette alliance associe l’engagement de MAYOLY pour la sécurisation de l’accès aux médicaments essentiels et le savoir-faire industriel de GALIEN dans la fabrication de médicaments à forte valeur ajoutée et la maîtrise de procédés de haute technicité.

Au-delà de son impact sanitaire, ce projet renforce l’attractivité industrielle de la Bourgogne-Franche-Comté, soutient l’emploi qualifié, développe des compétences stratégiques et consolide l’ancrage d’activités à forte valeur ajoutée sur le territoire. Il démontre qu’un groupe pharmaceutique français et un partenaire industriel régional peuvent unir leurs forces pour porter un projet de souveraineté sanitaire d’envergure nationale, essentiel pour les patients, l’industrie et les territoires.

Chiffres clés

600 000 patients traités pour la goutte en France

2,5 M€ investis par MAYOLY

3 millions de boîtes produites par an à terme

Premiers lots commerciaux pour les patients français attendus mi-2027

Exportations des premiers lots à l’international à partir de fin 2027

Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’Industrie, a déclaré : « La souveraineté sanitaire se construit par des décisions industrielles concrètes. La relocalisation de la production de la Colchicine en France en est une illustration forte, qui permet de sécuriser durablement l’accès à un médicament essentiel, de réduire notre dépendance aux chaînes d’approvisionnement étrangères et de renforcer notre indépendance stratégique. Ce projet porté par MAYOLY et GALIEN démontre que la réindustrialisation de notre pays est au service des patients et de notre système de santé. »

Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, a ajouté : « Auxerre devient aujourd'hui un maillon de la souveraineté sanitaire française. Quand un médicament essentiel sans alternative thérapeutique, dépendait d'un sous-traitant à l'étranger, c'est toute la chaîne de soin qui était fragile. MAYOLY et GALIEN ont fait le choix de la France, et celui de la Bourgogne-Franche-Comté. Je les en remercie. Ce projet s'inscrit dans la stratégie régionale que nous portons avec Biovaliance : faire de notre région un territoire qui produit les médicaments dont les Français ont besoin, pas seulement où on les consomme. 600 000 patients traités pour la goutte en France peuvent compter sur cette usine.»



« Pour Mayoly, produire en France, c’est d’abord un choix de cLa relocalisation de la production de la Colchicine en France est un choix stratégique fort. Elle répond à une double exigence : garantir aux patients un accès durable à un médicament essentiel et renforcer notre souveraineté sanitaire concernant un médicament pour lequel aucune alternative thérapeutique équivalente n’existe. Malgré un contexte économique exigeant, nous avons fait le choix d’investir en France, aux côtés de notre partenaire GALIEN, pour sécuriser l’approvisionnement, développer des compétences industrielles de pointe et contribuer à la réindustrialisation de nos territoires. Ce projet illustre pleinement la mission de santé publique portée par MAYOLY » explique Nicolas Giraud, Directeur Général de MAYOLY.



A propos de Mayoly

MAYOLY est un groupe pharmaceutique français, indépendant au rayonnement international, qui s’est développé depuis plus d’un siècle autour d’un savoir-faire reconnu. Aujourd’hui, MAYOLY propose une offre globale de solutions en santé grand public (santé digestive, dermocosmétique, compléments alimentaires et performance mentale) ainsi qu’en prescription et diagnostic. Le groupe dispose de 6 sites industriels, dont 5 en France, et d’une expertise reconnue à l’échelle mondiale dans la fabrication de capsules molles. Acteur incontournable de la santé grand public, MAYOLY réalise un chiffre d’affaires de 560 millions d’euros, en croissance de 5 %, et est présent dans 21 pays, avec une distribution de ses produits dans plus de 100 pays à travers le monde. Porté par un ADN entrepreneurial fort et une culture d’entreprise familiale qui place l’humain au cœur de ses valeurs, MAYOLY peut compter sur l’engagement de ses 2 200 collaborateurs, passionnés et fiers de contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être de chacun au quotidien.