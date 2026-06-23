BILLARD CLUB CHALONNAIS – Jérôme RICHARD finit 2nd en Finale Régionale à la Libre Régionale 3

Ce week-end, avait lieu la finale de Bourgogne Franche Comté au mode de jeu de la Libre en Régionale 3 à Dijon.

Au premier tour, notre Chalonnais est opposé à Didier LEBEAU (BC Belfort) et gagne la partie assez facilement 60 points contre 33 en 32 reprises avec une meilleure série de 10 points.

Au second tour, Jérôme RICHARD affronte Eric PORTE (BC Tonnerre) et réussit à gagner ce match de justesse sur le score étriqué de 60 points contre 57 à son adversaire en 33 reprises.

Au 3ème tour, notre Chalonnais a pour adversaire Cyril BIDEAUX (BC Pont de Roide) et s’incline largement 34 points contre 60 en 21 reprises.

En résumé, Jérôme RICHARD occupe la 2nde place de la Finale Régionale à la Libre catégorie Régionale 3.