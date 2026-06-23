Saône et Loire
Retour sur le congrès du syndicat départemental CGT Educ’action Saône-et-Loire - SDEN 71-
Publié le 23 Juin 2026 à 07h35
Début juin se tenait le congrès du syndicat départemental CGT Educ’action Saône-et-Loire - SDEN 71- à la Maison des Syndicats de Chalon sur Saône.
Durant ce congrès anticipé, notre syndicat a renouvelé sa commission exécutive. Cyrille Bernizet, jusqu’alors secrétaire général, laisse des prérogatives départementales pour des fonctions académiques. Une nouvelle commission exécutive fut donc réélue, avec à sa tête un co-secrétariat composé de Guillaume Chaux et Joséphine Monin.
Ce congrès fut l’occasion de faire le bilan des actions des 2 dernières années de notre syndicat : le soutien et les conseils aux personnels, syndiqué·es ou non, le bilan des mobilisations, la syndicalisation, notre déploiement dans les établissements de l’Éducation nationale, notre travail avec d’autres syndicats, avec les unions locales CGT, avec des collectifs, etc. Bien sûr, tout n’est pas parfait !
Pour un autre projet d’école, pour une autre société.
Des orientations, dans la poursuite des précédentes, ont été votées. Ilfaut lutter pour améliorer les conditions d’apprentissage pour les élèves et les conditions de travail des personnels. Cela passe notamment par la défense de la présence des écoles sur le territoire quand le ministère préfère fermer des classes que revenir à des effectifs plus raisonnables. Il faudra aussi batailler pour avoir une école inclusive digne de ce nom, lutter contre la précarisation des personnels (A.Ed, A.E.S.H, contractuel.les), etc.
Nous continuerons à porter une autre vision de l’école en agissant collectivement avec toutes celles et ceux qui partagent nos valeurs, sous le signe de la justice sociale et de la lutte contre toutes les discriminations.
Porter notre projet d’école, c’est ainsi s’opposer à la montée des idées réactionnaires, voire fascisantes et d’extrêmes droites, qui séduisent à tort les peuples quand les sociétés humaines tanguent et que l’éducation nationale a ses défaillances.
Les élections professionnelles à venir : une progression à confirmer !
L’année 2026 est aussi celle des élections professionnelles. Plus de 5,8 millions d’agent·es seront appelé·es à voter du 3 au 10 décembre prochain.
Là encore, il s’agira de renforcer la représentativité de notre syndicat, déjà en progression lors des élections passées, afin de clamer haut et fort nos revendications et ainsi lutter contre la dégradation continue de notre métier.
Les résultats électoraux conditionnent directement le rapport de forces dans les établissements jusqu’au ministère, pour défendre les droits des agent·es du service public et les moyens de nos organisations pour les quatre années à venir. Les personnels de l’éducation nationale doivent comprendre qu’ils ne pourront faire reculer les politiques d’austérité sans s’organiser collectivement.
Pour cela, ils peuvent compter sur la CGT Educ’action. Rejoignez-nous !
Avec nos salutations syndicales.
La commission exécutive de la CGT Educ’action 71.
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