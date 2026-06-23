Le congrès des Jeunes Agriculteurs valide un rapport moral, un rapport d’ orientation sur le commerce international et élit Jocelyn Dubost comme nouveau président à la tête du réseau national

Cette 59ème édition du congrès national Jeunes Agriculteurs a tenu toutes ses promesses, grâce à une organisation hors pair des Jeunes Agriculteurs de L'Ain. Plus de 600 Jeunes Agriculteurs dont 63 venus de BFC se sont réunis pour cette traditionnelle rencontre du réseau, mêlant temps syndicaux et moments conviviaux.

Les travaux menés tout au long du mandat 2024-2026 ont été présentés au travers du rapport d’activité et du rapport moral par les élus des Jeunes Agriculteurs national. Les plus de 600 congressistes du syndicat Jeunes Agriculteurs ont ensuite voté en faveur de l’adoption du rapport d’orientation (RO) qui portait sur « Souveraineté agricole et commerce international : Le défi d’une agriculture européenne et puissante ». Ce traditionnel rapport a pour objet de porter une vision pour l’ avenir en développant une position commune Jeunes Agriculteurs sur un sujet défini.

Cette année encore, de nombreuses propositions ont été actées par ce rapport (Cf. RO 2026).

Parmi elles, une proposition concerne notre position sur les conditions indispensables à obtenir pour que le réseau Jeunes Agriculteurs ne s’oppose pas à l’entrée de nouveaux pays dans l'Union européenne. Les projets d’ adhésion doivent répondre à des conditions multiples, strictes et claires notamment : une harmonisation des règles au niveau européen, un alignement des potentiels nouveaux entrants à cette harmonisation et un contexte géopolitique sain. Sans ces garanties, JA s'opposera à tout projet d'adhésion.

Cette position a été prise après de longues heures de débats et d’échanges au congrès (92 amendements défendus par les régions), mais pas seulement : les débats ont été initiés dès le début de la rédaction du rapport d’orientation courant de l’automne 2025.

Cette édition a aussi permis de proposer un format inédit en mettant les partis politiques

“face aux JA” pour donner leur position pour l’ agriculture dans le cadre des élections à venir. Bruno Retailleau, Marine Tondelier, Jean-Philippe Tanguy, Aurélie Trouvé et Gabriel Attal se sont prêtés à l’ exercice.

Enfin, ce 59ème congrès a été teinté d’émotion avec la fin de mandature pour Pierrick Horel et Quentin Le Guillous laissant place Jocelyn Dubost et une équipe en partie renouvelée pour la mandature 2026-2028. Parmi ce nouveau conseil d’ administration, 4 administrateurs JA BFC ont été élus : Loïc Scalabrino (secrétaire général - JA25), Vincent Ferry (membre du bureau - JA21), Thibaut Renaud (administrateur - JA71) et Philippe Cornu (administrateur - JA39).