Bourgogne
Le congrès des Jeunes Agriculteurs valide un rapport moral, un rapport d’ orientation sur le commerce international et élit Jocelyn Dubost comme nouveau président à la tête du réseau national
Publié le 23 Juin 2026 à 07h43
Cette 59ème édition du congrès national Jeunes Agriculteurs a tenu toutes ses promesses, grâce à une organisation hors pair des Jeunes Agriculteurs de L'Ain. Plus de 600 Jeunes Agriculteurs dont 63 venus de BFC se sont réunis pour cette traditionnelle rencontre du réseau, mêlant temps syndicaux et moments conviviaux.
Les travaux menés tout au long du mandat 2024-2026 ont été présentés au travers du rapport d’activité et du rapport moral par les élus des Jeunes Agriculteurs national. Les plus de 600 congressistes du syndicat Jeunes Agriculteurs ont ensuite voté en faveur de l’adoption du rapport d’orientation (RO) qui portait sur « Souveraineté agricole et commerce international : Le défi d’une agriculture européenne et puissante ». Ce traditionnel rapport a pour objet de porter une vision pour l’ avenir en développant une position commune Jeunes Agriculteurs sur un sujet défini.
Cette année encore, de nombreuses propositions ont été actées par ce rapport (Cf. RO 2026).
Parmi elles, une proposition concerne notre position sur les conditions indispensables à obtenir pour que le réseau Jeunes Agriculteurs ne s’oppose pas à l’entrée de nouveaux pays dans l'Union européenne. Les projets d’ adhésion doivent répondre à des conditions multiples, strictes et claires notamment : une harmonisation des règles au niveau européen, un alignement des potentiels nouveaux entrants à cette harmonisation et un contexte géopolitique sain. Sans ces garanties, JA s'opposera à tout projet d'adhésion.
Cette position a été prise après de longues heures de débats et d’échanges au congrès (92 amendements défendus par les régions), mais pas seulement : les débats ont été initiés dès le début de la rédaction du rapport d’orientation courant de l’automne 2025.
Cette édition a aussi permis de proposer un format inédit en mettant les partis politiques
“face aux JA” pour donner leur position pour l’ agriculture dans le cadre des élections à venir. Bruno Retailleau, Marine Tondelier, Jean-Philippe Tanguy, Aurélie Trouvé et Gabriel Attal se sont prêtés à l’ exercice.
Enfin, ce 59ème congrès a été teinté d’émotion avec la fin de mandature pour Pierrick Horel et Quentin Le Guillous laissant place Jocelyn Dubost et une équipe en partie renouvelée pour la mandature 2026-2028. Parmi ce nouveau conseil d’ administration, 4 administrateurs JA BFC ont été élus : Loïc Scalabrino (secrétaire général - JA25), Vincent Ferry (membre du bureau - JA21), Thibaut Renaud (administrateur - JA71) et Philippe Cornu (administrateur - JA39).
-
"Écoles et canicule : il faut une véritable stratégie d'adaptation, pas une communication de circonstance" clament les élus municipaux de Chalon en Commun
-
Sennecey-le-Grand : L'Elan a remercié ses partenaires au Clos des Tourelles
-
Vous savez quoi ? Vous avez chaud ? Le pire arrive d'ici quelques jours
-
RUGBY Les finales nationales de rugby à 5 organisées par le RTC ces samedi et dimanche 27 et 28 juin sont annulées
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
-
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
-
Enseignement supérieur dans le Grand Chalon : Clément Mugnier lance une pétition pour une ambition à la hauteur du territoire
-
Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot
-
De la librairie au fast-food : quand l’estomac prend la place de l’esprit
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
Les 100 ans du FCC : une soirée au Colisée avec 400 personnes présentes
-
Sennecey-le-Grand : près de 4 000 personnes à la 1ère soirée du festival du clos des Tourelles
-
FETE DE LA MUSIQUE - CHALON - Découvrez tout le programme
-
RUGBY - Walter Alix succèdera à Bernard Lécuelle à la tête de la présidence du RTC le 1er octobre prochain
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
Damien Perrusson (président du FCC) : “ Tout le monde est invité aux 100 ans du club ce samedi 20 juin”
-
Sennecey-le-Grand : 3 000 personnes à la seconde soirée du Festival du Clos des Tourelles
-
Épisode de chaleur : Ayez les bons gestes ! La Ligue de Protection des Oiseaux rappelle les consignes à respecter
-
Canicule dans les écoles de Chalon-sur-Saône - Fortes chaleurs : un dispositif adapté pour garantir le confort et la sécurité des élèves