Chalon sur Saône
La Philharmonie de Chambre de Cologne en concert ce 27 juin en l'Eglise Saint-Pierre
Publié le 23 Juin 2026 à 07h37
La Philharmonie de Chambre de Cologne s’impose plus que jamais comme un acteur majeur de la musique classique internationale. Sa mission est claire : faire rayonner la musique classique à travers le monde, des grandes capitales culturelles aux lieux plus intimistes où elle prend une dimension singulière.
Fondée en 2003 à Cologne, ville de tradition musicale reconnue pour son conservatoire, la formation réunit aujourd’hui plus de 100 musiciens issus de masterclasses internationales prestigieuses. Cette exigence artistique permet la constitution d’ensembles d’une grande richesse, allant de la musique de chambre à l’orchestre symphonique.
Chaque saison, la Philharmonie propose un vaste programme de concerts en Allemagne et à l’international, avec près de 150 représentations annuelles et des tournées dans plus de 200 villes à travers le monde. Son objectif demeure constant : rendre la musique classique vivante, accessible et universelle.
Une des particularités de l’ensemble réside dans la liberté donnée à ses musiciens, qui peuvent également se produire en soliste. Cette approche favorise une grande diversité d’interprétations et une intensité artistique renouvelée à chaque programme.
Le répertoire est construit avec exigence, associant grandes œuvres du patrimoine musical et pièces plus rares, afin de proposer des programmes équilibrés, contrastés et ouverts à tous les publics.
Programme 2026 (extrait)
La saison 2026 met à l’honneur les grands maîtres du répertoire classique :
• Antonio Vivaldi
• Johann Sebastian Bach
• Wolfgang Amadeus Mozart
• Piotr Ilitch Tchaïkovski
Interprétées par les musiciens de la Philharmonie dans des formations de chambre, ces œuvres offrent un véritable voyage musical entre virtuosité, émotion et puissance orchestrale.
La Philharmonie de Chambre de Cologne poursuit ainsi son engagement: partager la musique classique au plus haut niveau artistique, tout en la rendant vivante, accessible et universelle.
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