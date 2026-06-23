Mustang, le petit aventurier. Un cœur à adopter au refuge SPA du Chalonnais

Mustang est un jeune chat mâle né en octobre 2024, plein de vie et qui porte particulièrement bien son nom.

Chaque semaine, Info-chalon.com vous propose de découvrir l'un des pensionnaires du refuge SPA du Chalonnais, à Châtenoy-le-Royal. Chien, chat, tous attendent une famille prête à leur offrir une seconde vie. Cette semaine, partons à la rencontre de Mustang, un petit aventurier au grand cœur qui n'attend plus qu'un foyer pour poursuivre son histoire.

Mustang, le petit aventurier

Mustang est un jeune chat mâle né en octobre 2024, plein de vie et qui porte particulièrement bien son nom. Avec sa petite bouille absolument craquante, c'est un compagnon aussi sympathique que dynamique. Véritable pile électrique, il adore passer ses journées à jouer et à explorer son environnement. Une fois qu'il s'est bien dépensé et qu'il a évacué toute son énergie, Mustang se transforme en un chat incroyablement câlin, cherchant la proximité et la douceur de ses humains pour de longs moments de calme.

Le foyer idéal :

Pour son épanouissement, ce petit explorateur a besoin d'un cadre de vie à la campagne, dans une maison où il pourra profiter de l'espace nécessaire à ses escapades. Mustang préfère être le seul félin du foyer pour régner sur son territoire. Ses ententes avec les chiens ne sont pas connues et pourront être testées. Côté santé, il souffre d'une conjonctivite chronique qui nécessite un suivi régulier pour garder son joli regard. Si vous cherchez un compagnon joyeux et affectueux, Mustang est prêt à faire battre votre cœur.

SPA Région chalonnaise – Refuge Ernest-L’Henry

Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal

Tél. : 03 85 87 90 01

Site : spa-chalon71.fr

Mail : [email protected]

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