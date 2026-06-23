CANICULE - Sur les 3432 élèves scolarisés dans les écoles de Chalon, 791 étaient en cours mardi après-midi

Alors que l’épisode caniculaire exceptionnel se poursuit, la Ville de Chalon-sur-Saône reste pleinement mobilisée, en lien étroit avec les directeurs d’école et les services de l’Éducation nationale, afin de garantir les meilleures conditions d’accueil possibles pour les élèves.

Une forte mobilisation des familles qui facilite les conditions d’accueil

Conformément aux recommandations formulées par les directeurs d’école, les parents ont été invités à garder leurs enfants à domicile lorsqu’ils en avaient la possibilité, notamment durant les heures les plus chaudes de la journée. Les élèves concernés ne sont naturellement pas considérés comme absents.

Cette mesure a été largement suivie et a permis à de nombreuses familles de trouver des solutions de garde adaptées :

Sur 3 432 élèves inscrits dans les écoles chalonnaises :

2 025 élèves étaient présents lundi matin ;

1 177 élèves étaient présents lundi après-midi ;

1 626 élèves étaient présents mardi matin ;

791 élèves étaient présents mardi après-midi.

Cette importante diminution des effectifs constitue un élément positif dans le contexte actuel. Elle permet aux équipes éducatives et municipales d’organiser plus facilement l’accueil des enfants présents dans les espaces les plus frais des établissements et d’adapter les conditions de prise en charge au plus près des besoins.

Des adaptations permanentes dans les écoles

Depuis le début de cet épisode caniculaire, les services municipaux poursuivent leurs efforts pour

améliorer les conditions d’accueil dans les établissements scolaires.

Différents dispositifs de rafraîchissement sont actuellement testés et déployés afin d’identifier les

solutions les plus efficaces selon la configuration de chaque école. La situation est en effet très

variable d’un bâtiment à l’autre : certains locaux bénéficient naturellement d’une meilleure isolation, d’une exposition moins importante au soleil ou d’espaces plus favorables au maintien de températures acceptables, notamment lorsque les cours d'écoles ont d'ores et déjà été végétalisées.

Les équipes municipales poursuivent ainsi un suivi quotidien de la situation afin d’adapter les moyens mis en œuvre au cas par cas.

Un travail étroit avec l’Éducation nationale

Cet après-midi, une réunion de travail s’est tenue entre les services de la Ville et l’Inspection académique.

La situation de chacune des écoles chalonnaises a été examinée individuellement afin d’évaluer les conditions d’accueil et les éventuels ajustements nécessaires.

À l’issue de ces échanges, plusieurs aménagements sont prévus pour la journée de jeudi. Les familles des écoles concernées seront informées dès demain des dispositions retenues.

La continuité de l’accueil garantie

La Ville tient à rassurer les familles : quelles que soient les adaptations qui pourront être décidées dans les prochains jours, une solution d’accueil sera proposée aux élèves dont les parents ne disposent pas d’autre possibilité de garde.

L’objectif demeure inchangé : garantir la sécurité, la santé et le bien-être des enfants tout en apportant aux familles les réponses les plus adaptées face à cet épisode climatique exceptionnel.

La Ville de Chalon-sur-Saône poursuivra son suivi quotidien de la situation, en lien permanent avec les directions d’école, l’Éducation nationale et les services de l’État, afin d’adapter ses dispositifs aussi longtemps que nécessaire.