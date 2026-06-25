Société
Face à la canicule, le gouvernement active le niveau 3 du plan Orsan pour mobiliser le système de santé à son niveau le plus élevé
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 25 Juin 2026 à 16h08
Il s'agit du niveau de mobilisation sanitaire "le plus élevé", précise le chef du gouvernement. Le plan Orsan avait déjà été activé au niveau 2 mercredi.
La phase 3 permet de "renforcer les effectifs hospitaliers, notamment grâce à la mobilisation de la réserve sanitaire", "de renforcer la coordination" entre les hôpitaux, la médecine de ville, les cliniques et le secteur médico-social, et "d'adapter" les activités hospitalières avec "des déprogrammations ciblées d'interventions non urgentes" si nécessaire, a précisé le Premier ministre.
La canicule ne faiblit pas dans notre pays et la pression sur notre système de santé continue de s’intensifier.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) June 25, 2026
C’est pourquoi, en concertation avec @stephanie_rist, j’ai décidé d’activer le plan ORSAN au niveau 3, le niveau le plus élevé de mobilisation sanitaire.…
-
CANICULE - La ville de Saint-Rémy réagit après les propos de la minorité municipale
-
Face à la canicule, le gouvernement active le niveau 3 du plan Orsan pour mobiliser le système de santé à son niveau le plus élevé
-
"ll paraît impensable qu'un champion puisse être désigné sans que les play-off n'aient été joués" lance Christine Juillot, Présidente d'Elan Association
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
-
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
-
Épisode de chaleur : Ayez les bons gestes ! La Ligue de Protection des Oiseaux rappelle les consignes à respecter
-
Enseignement supérieur dans le Grand Chalon : Clément Mugnier lance une pétition pour une ambition à la hauteur du territoire
-
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
Les 100 ans du FCC : une soirée au Colisée avec 400 personnes présentes
-
RUGBY - Walter Alix succèdera à Bernard Lécuelle à la tête de la présidence du RTC le 1er octobre prochain
-
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
-
FETE DE LA MUSIQUE - CHALON - Découvrez tout le programme
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
FETE DE LA MUSIQUE 2026 - Les Chalonnais ont répondu présents malgré le four
-
Damien Perrusson (président du FCC) : “ Tout le monde est invité aux 100 ans du club ce samedi 20 juin”
-
Vous savez quoi ? Vous avez chaud ? Le pire arrive d'ici quelques jours