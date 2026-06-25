Face à la canicule, le gouvernement active le niveau 3 du plan Orsan pour mobiliser le système de santé à son niveau le plus élevé

Il s'agit du niveau de mobilisation sanitaire "le plus élevé", précise le chef du gouvernement. Le plan Orsan avait déjà été activé au niveau 2 mercredi.

La phase 3 permet de "renforcer les effectifs hospitaliers, notamment grâce à la mobilisation de la réserve sanitaire", "de renforcer la coordination" entre les hôpitaux, la médecine de ville, les cliniques et le secteur médico-social, et "d'adapter" les activités hospitalières avec "des déprogrammations ciblées d'interventions non urgentes" si nécessaire, a précisé le Premier ministre.