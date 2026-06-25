Elan Chalon
"ll paraît impensable qu'un champion puisse être désigné sans que les play-off n'aient été joués" lance Christine Juillot, Présidente d'Elan Association
Publié le 25 Juin 2026 à 16h13
L'Elan Chalon Basket Fauteuil a pris connaissance de la décision de la Fédération Française Handisport d'annuler le Final Four Elite 2025-2026, initialement prévu ce week-end à Gien
Cette décision, motivée par les conditions météorologiques exceptionnelles annoncées sur une grande partie du territoire ainsi que par les risques sanitaires et sécuritaires qui en découlent, a été prise par la Fédération dans un souci de protection de l'ensemble des participants: joueurs, encadrants, officiels, bénévoles et spectateurs
Notre club mesure pleinement la déception que cette annonce peut susciter auprès de nos joueurs, de notre staff, de nos partenaires, de nos bénévoles et supporters. Après une saison riche en efforts, en engagement et en performances sportives (finale de coupe de France et ascension en Eurocup 1), l'ensemble du groupe se préparait avec détermination à défendre son titre lors de ce rendez-vous majeur du championnat
L'Elan Chalon Basket Fauteuil respecte néanmoins la décision fédérale, prise dans un contexte exceptionnel ou la sécurité de chacun doit demeurer la priorité absolue
Désormais nous allons suivre la décision de la fédération concernant les conséquences sportives de cette annulation. Car il paraît impensable qu'un champion puisse être désigné sans que les play-off n'aient été joués
En effet avec ce format de compétition l'essentiel est d'être prêt lors de ce dernier week-end. D'ailleurs, il suffira d'analyser les saisons antérieures pour se rendre compte que bien souvent le 1er de la saison régulière ne finit que très rarement champion
Le club tient à remercier l'ensemble de ses supporters, partenaires et bénévoles pour leur soutien indéfectible tout au long de la saison, les assure de sa mobilisation pour la suite des événements et se concentre déjà sur la saison prochaine avec un recrutement très prometteur mais nous en reparlerons plus tard
Bonnes vacances à tous
Sportivement
Christine Juillot-Présidente - Photo info-chalon.com
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