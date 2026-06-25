"ll paraît impensable qu'un champion puisse être désigné sans que les play-off n'aient été joués" lance Christine Juillot, Présidente d'Elan Association

L'Elan Chalon Basket Fauteuil a pris connaissance de la décision de la Fédération Française Handisport d'annuler le Final Four Elite 2025-2026, initialement prévu ce week-end à Gien

Cette décision, motivée par les conditions météorologiques exceptionnelles annoncées sur une grande partie du territoire ainsi que par les risques sanitaires et sécuritaires qui en découlent, a été prise par la Fédération dans un souci de protection de l'ensemble des participants: joueurs, encadrants, officiels, bénévoles et spectateurs

Notre club mesure pleinement la déception que cette annonce peut susciter auprès de nos joueurs, de notre staff, de nos partenaires, de nos bénévoles et supporters. Après une saison riche en efforts, en engagement et en performances sportives (finale de coupe de France et ascension en Eurocup 1), l'ensemble du groupe se préparait avec détermination à défendre son titre lors de ce rendez-vous majeur du championnat

L'Elan Chalon Basket Fauteuil respecte néanmoins la décision fédérale, prise dans un contexte exceptionnel ou la sécurité de chacun doit demeurer la priorité absolue

Désormais nous allons suivre la décision de la fédération concernant les conséquences sportives de cette annulation. Car il paraît impensable qu'un champion puisse être désigné sans que les play-off n'aient été joués

En effet avec ce format de compétition l'essentiel est d'être prêt lors de ce dernier week-end. D'ailleurs, il suffira d'analyser les saisons antérieures pour se rendre compte que bien souvent le 1er de la saison régulière ne finit que très rarement champion

Le club tient à remercier l'ensemble de ses supporters, partenaires et bénévoles pour leur soutien indéfectible tout au long de la saison, les assure de sa mobilisation pour la suite des événements et se concentre déjà sur la saison prochaine avec un recrutement très prometteur mais nous en reparlerons plus tard

Bonnes vacances à tous

Sportivement

Christine Juillot-Présidente - Photo info-chalon.com