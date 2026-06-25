"TER Paris-Sens : la gauche régionale déraille et s’enfonce dans les fake news" pour les élus régionaux du Rassemblement National

A l’occasion du début des débats de la séance du Conseil régional, Julien Odoul a annoncé revenir sur la question de la situation du transport ferroviaire dans le nord de l’Yonne et la mobilisation des élus du territoire aux côtés des usagers.



En réponse à Julien Odoul, Nicolas Soret, vice-président socialiste du Conseil régional a voulu retourner l’accusation vers le groupe Rassemblement National. En effet, le maire de Joigny, dont l’absence est particulièrement remarquée dans les mobilisations du nord de l’Yonne sur cette question du TER, a accusé Julien Odoul et le Rassemblement National de faire semblant de défendre le service ferroviaire en ayant notamment refusé de voter l’achat de 14 nouvelles rames dont 5 pour la ligne Paris-Sens-Dijon.



Les élus du Rassemblement National dénoncent un mensonge lamentable : le groupe Rassemblement National a bien voté cet effort en faveur du TER. Les procès-verbaux et relevés de vote du 26 juin 2025 sont clairs : le Rassemblement National, par la voix de Pascal Blaise, a soutenu cette décision par ailleurs adoptée à l’unanimité des élus régionaux.



Le Rassemblement National a toujours voté pour de meilleures conditions de transport. Il demande aussi depuis des années un Pass Navigo pour les navetteurs du nord de l’Yonne. En février 2025, Le groupe RN, suivi par les élus LR, avait dénoncé la stratégie de l’exécutif et sa politique d’abandon du ferroviaire ainsi qu’un manque d’ambition flagrant. Le RN a cependant bien voté l’achat des 14 rames en juin 2025 dont 5 au bénéfice du nord de l’Yonne.



« Nicolas Soret essaye d’effacer son sectarisme et son incompétence sur ce sujet. Je l’ai dit, le train ce n’est ni de gauche, ni de droite. Les élus du nord de l’Yonne se rassemblent pour faire bouger les choses et le seul absent, c’est Nicolas Soret, maire de la deuxième ville du territoire. Visiblement très gêné de devoir faire face à son bilan coupable et celui de la gauche régionale, il s’enfonce dans le mensonge et la manipulation. Ce n’est pas au niveau. » - Julien Odoul