Saint-Rémy
CANICULE - La ville de Saint-Rémy réagit après les propos de la minorité municipale
Publié le 25 Juin 2026 à 16h18
La commune a pris connaissance du communiqué de presse diffusé par le groupe d’opposition au Conseil municipal.
Ce document ne reflète pas fidèlement la réalité des échanges et omet de mentionner l’ensemble des actions engagées par la municipalité. Ces éléments ont pourtant été présentés à la fois aux membres du Conseil municipal et à l’ensemble des parents d’élèves dès le mardi après-midi, préalablement à la tenue du Conseil.
Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir relayer le courrier susmentionné qui a été adressé aux parents d’élèves.
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