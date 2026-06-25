Chalon sur Saône
Canicule : les horaires d’ouverture des cimetières de Chalon changent
Publié le 25 Juin 2026 à 16h21
En raison de l’épisode caniculaire en cours, la Ville de Chalon-sur-Saône adapte les horaires d’ouverture de ses cimetières à compter de ce jeudi 25 juin et jusqu’au dimanche 28 juin inclus comme suit :
- Les quatre cimetières municipaux ouvriront désormais à 7 heures au lieu de 8 heures. L’horaire de fermeture demeure inchangé à 19 heures.
- Les loges Ouest et Nord accueilleront désormais le public à partir de 7 heures (au lieu de 8h) jusqu’à midi, et de 13 heures à 15h30.
La Ville actualisera ces adaptations d’horaires en fonction de l’évolution de la situation météorologique.
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