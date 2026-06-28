Chalon sur Saône

MONTGOLFIADES CHALON - Sans surprise, les vols de ce dimanche soir sont annulés

Par L.G

Publié le 28 Juin 2026 à 11h53

MONTGOLFIADES CHALON - Sans surprise, les vols de ce dimanche soir sont annulés

Si les pilotes ont réussi à passer à travers la canicule malgré tout, la détérioration orageuse annoncée pour ce dimanche à partir de 16H sur le Chalonnais, aura eu raison des derniers vols prévus pour la fin de journée. L'organisation a souhaité annuler l'ensemble des vols pour des raisons de sécurité évidentes. 