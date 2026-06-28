St Germain-sur-Plain : Le 5ème festival "Grand Air de Bresse" débute mercredi 1er juillet

Depuis 5 ans, l’association « Grand Air de Bresse » propose des concerts gratuits de musiques (classique, jazz, swing...) à St Germain-du-Plain. Interprétés par de grands musiciens parisiens et internationaux, cette année la 1ère soirée musicale aura lieu dans une ferme à Marosse sous le nom de « Classique mais pas trop ! ».

De mercredi 1er au dimanche 5 juillet, la commune de St Germain-du-Plain va bénéficier de concerts et activités musicales orchestrés par des musiciens parisiens de renom pour la 5ème année consécutive.

"Grand Air de Bresse " prend de l'ampleur année après année, attire sans cesse de nouveaux bénévoles (actuellement 15), contrairement à la majorité des associations locales . Il faut ajouter à ce nombre, tous les sympathisants locaux qui logent la trentaine de choristes, la dizaine d'académiciens venus pour travailler leur instrument lors de Masterclass tout au long de la semaine et la dizaine de professeurs et accompagnants.

La preuve que les musiciens parisiens sont bien reçus, c'est que, tel un pélerinage, ils reviennent tous chaque année pour allier travail, convivialité, plaisir et représentations.

Nouveauté 2026 : la chorale éphémère

Dans quelques jours, une chorale éphémère va se mettre en place avec des novice et amateurs qui veulent donner de la voix. Le principe est simple, l'inscription à la chorale est ouverte à tous et gratuite. Des répétitions auront lieu lundi 29 juin, mardi 30 juin et mercredi 1er juillet entre 18h et 19h. Le petit groupe fera deux représentations les 3 et 4 juillet à 20h30. Aucun niveau pré-requis n'est demandé.

Ouverture du festival à la ferme Chaumont pour le 2ème année

Devant l'immense succès qu'à connu le concert à la ferme l'an dernier, les organisateurs du Festival "Grand Air de Bresse" ont décidé de réitérer l'expérience pour l'ouverture de la semaine musicale. Ainsi, les professeurs de l'Académie (Johan Farjot au piano, Jean-Luc Voltano à la clarinette et Arnaud Thorette à l'alto) accompagnés du Choeur et de solistes vont se produire au milieu de l'exploitation mercredi 1er juillet à partir de 20h30 à Marosse.

Le Festival Grand Air de Bresse, ce n'est PAS QUE du Classique

Jeudi 2 juillet, direction les Caraïbes pour un concert de jazz rythmé par les percussions de Jean-Luc Di Fraya et la voix de Aude Publes Garcia à la salle des Fêtes de la commune à 20h30. Pour les insassiables mélomanes, un concert des académiciens aura lieu avant "Le Jazz des Caraïbes" à 19h15 à l'Eglise. C'est tout à fait à propos que cette représentation est nommée "Le Before".

Jamais 2 sans 3 : soirée lyrique et opéra le vendredi

Alors que "Le Before" sera également proposé le vendredi, la soirée entière aura lieu en l'Eglise de St Germain-du-Plain pour amplifier l'accoustique de la grande artiste mezzo-soprano Ambroisine Bré. Les spectateurs pourront apprécier "Les grands opéras et oratorios du répertoire lyrique".

Le samedi, journée centrale du festival avec de nombreux rendez-vous

- Les enfants ne sont pas mis de côté car l'éducation musicale débute dès le plus jeune âge. Un concert participatif pour et avec les enfants aura lieu à la salle des fêtes à 11h : "L'Histoire de Babar, le petit éléphant" avec Julien Rezak à l'animation.

- Côté seniors, le choeur se déplacera à l'EHPAD à 15h pour interpréter des grandes chansons et mélodies "Voix d'hier et d'aujourd'hui" comme ils le font chaque année.

- Avant le concert du soir, à 19h, le Château de St Germain permet aux musiciens de se produire sur le parvis. L'orchestre jouera un répertoire nommé "Orchestre et bal musette"

- A l'issue de cette mise en bouche musicale (aux alentours de 20h30), les spectateurs n'auront qu'à traverser la route pour continuer leur soirée à la salle des fêtes avec le concert "Jazz et Java" interprété par le saxophoniste autodidacte Raphaël Imbert et l'accordéonniste-ténor Rémy Poulakis.

"Ce n'est qu'un au revoir" avec 2 rendez-vous le dimanche 5 juillet

Afin de clore cette semaine bien chargée en mélodies, le "Requiem, opus 9" de Maurice Duruflé sera interprété avant la messe dominicale puis entre 18h30 et 20h30, les académiciens qui auront suivi des Masterclass intensives toute la semaine, restitueront leur travail lors d'un concert à l'Eglise avec notamment les Best-of de la semaine.