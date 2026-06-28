Saône et Loire
Une ligne orageuse traverse toute la Saône et Loire du Sud au Nord
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 28 Juin 2026 à 23h38
C'est parti. Si le premier épisode orageux en provenance de la Loire s'est écrasé à l'entrée de la Saône et Loire, ce n'est pas le cas du second plus tardif.
La vigilance est de mise ce dimanche soir. Conformément aux prévisions, l'activité électrique s'intensifie en provenance du Sud-Est et en direction du Nord-Ouest du département. Une traversée fortement orageuse, avec un nombre d'éclairs très élevé. Le passage dans le Puy de Dôme et la Loire a déversé des grêlons de plusieurs centimètres au cours des dernières heures. Pour le moment, le Val de Saône et la Bresse sont dans l'axe orageux.... Prudence jusqu'à 6 h du matin, heure de la levée de la vigilance orange.
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