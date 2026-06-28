Vigilance absolue en raison du risque accru de verglas d'été

Après plusieurs jours sans pluie, la chaussée accumule poussières, carburant, huile et résidus de pneus. Dès qu’il pleut, ce cocktail glissant se mélange à l’eau et rend la route aussi traîtresse qu’un sol verglacé… mais sans aucun signe visible ! Ce phénomène, qu’on appelle le verglas d’été, surprend de nombreux conducteurs. Il survient dès les premières averses, surtout après une longue période sèche. Il est invisible, donc redoublez de prudence.



-Réduisez votre vitesse,

- Augmentez vos distances de sécurité,

- Vérifiez l’état et la pression de vos pneus.