Saint-Marcel
BCSM : gros succès pour la toute première édition des « Rendez-Vous de Chantal »
Par Amandine Cerrone
Publié le 29 Juin 2026 à 06h55
Ce dimanche 21 juin, le BCSM organisait sa toute première édition des « Rendez-Vous de Chantal », un événement organisé uniquement pour les femmes, en hommage à une licenciée du club, décédée tragiquement.
Porté par Béatrice et Anne-Sophie, cet événement a réuni de nombreuses participantes au sein du dojo Novak.
Dominique, le mari de Chantal, était présent pour cette première édition ainsi que Marie-Anaïs, sa fille, qui a participé à ce rendez vous bien-être.
Cette belle matinée a été placée sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et de l’entraide.
Entre les ateliers de yoga, yoga du visage, renforcement musculaire et badminton, chacune des participantes a pu profiter d’un beau moment de bien-être et de partage.
« Cet événement était un hommage à Chantal, véritable emblème de notre club, que nous n’oublierons jamais… et dont les délicieux cannelés resteront à jamais dans nos souvenirs et dans nos cœurs » ont déclaré, émues, les organisatrices.
Les hommes du club étaient bien présents, eux aussi, mais seulement pour « chouchouter » ses dames et faire le service.
Ils étaient équipé de T-shirts offerts par Sport 2000, qui n’a plus à prouver sa générosité envers les clubs sportifs du Grand Chalonnais.
Le club remercie toutes les participantes pour leur présence, leur énergie et leur générosité, ainsi que la Ville de Saint-Marcel pour son soutien précieux.
Le BCSM tient à remercier également Sport 2000 et La Boule à Thé pour leur participation et leur engagement à leurs côtés, sans qui la réussite de cette belle matinée n’aurait pu être possible.
Mention spéciale aux intervenantes des ateliers qui sont venues bénévolement.
Le BCSM a déjà valider le deuxième opus de cet événement, pourquoi pas pour Octobre rose ?
Restez connectés, on vous en dit plus très vite.
Amandine Cerrone
Photos fournies par le club
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