Rugby
L’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais en deuil
Publié le 29 Juin 2026 à 07h02
Nous avons appris le décès brutal de Lucien FAURE, dit "Lulu" pour tout le monde, ce vendredi 27 juin. Avec Bernadette son épouse, il fut un modèle de bénévole. Tout d’abord, dans le passé, à l’Ecole de Rugby en y suivant ses deux garçons Jérôme et Christophe, toujours le premier à aider les éducateurs, modèle d’abnégation totalement désintéressée.
Ensuite, avec Bernadette, il poursuivit son bénévolat au sein de l’Amicale des Anciens Tangos, toujours le premier à aider à la lourde logistique des soirées mensuelles. Mais, comme Bernadette, il avait pourtant dû lever le pied suite à différents problèmes de santé ces dernières années. Pour autant, tous les deux venaient encore régulièrement aux soirées. On les y amenait, bien sûr, et nous avions toujours plaisir à les considérer comme faisant encore totalement partie de l’équipe des bénévoles. Malheureusement, la canicule aura eu raison de son cœur fatigué. Nous souhaitons vivement que Bernadette continue de nous rejoindre.
L’Amicale présente ses sincères condoléances à Bernadette, à sa famille et à ses proches.
Les obsèques de Lulu auront lieu samedi 4 juillet, à 11h15, dans la salle du crématorium de Crissey.
J-Pierre CRETIN - Président de l’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais
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