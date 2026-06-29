L’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais a clôturé sa saison

Samedi 20 juin, sous un soleil de plomb, l’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais organisait sa traditionnelle journée champêtre de fin de saison. Pas moins de 80 personnes avaient répondu présent. On y rencontra, en particulier, John Guigue, vice-président du Grand Chalon chargé des sports et J-Yves Mazué, adjoint aux sports de la ville de Chalon, venus prendre l’apéritif.



Passé l’apéritif organisé exceptionnellement au bar du Club-House pour cause de canicule, tout le monde s’est retrouvé sous le réceptif du stade pour déguster, après de copieuses entrées, un jambon et un gigot rôtis à la broche, accompagnés de leur gratin dauphinois, le tout servi à l’assiette par Laurent, l’ami cuisinier habituel de l’Amicale. Après fromages, tartelettes aux fruits et café, les plus mordus ont disputé un tournoi de pétanque acharné, profitant des quelques endroits ombragés. La chaleur n’a pas découragé les joueurs se réfugiant au bar du Club-House quand l’envie de se rafraîchir se faisait sentir !! Ombre bien accueillante en de telles circonstances !! Rien n’arrêtant un rugbyman … fût-il ancien (!), les parties ont quand même pu aller à leur terme, l’essentiel étant de … bien se désaltérer !!

Après la remise des nombreux lots récompensant les vainqueurs de la tombola et du concours de pétanque, une réorganisation du buffet et des tables a permis à une trentaine de personnes de poursuivre les agapes jusqu’à une heure avancée de la soirée. L’occasion était donnée au Président de récompenser, entre autres, Pascal pour ses toujours délicieux desserts.



A la satisfaction générale, tout le monde s’est donné rendez-vous fin juin prochain pour une nouvelle journée festive qui sera précédée des habituelles réunions-repas des premiers jeudis des mois de la prochaine saison.



Enfin, soulignons que l’Amicale, comme chaque année, a participé au coût de la fête champêtre de l’Ecole de Rugby du RTC, tenue le lendemain, une manière de souligner le trait d’union entre anciens et tout débutants.

