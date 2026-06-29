AVIS DE DECES - Madame Jeanne BAYOL

DRACY-LE-FORT



C'est avec une profonde tristesse

que nous faisons part du décès de notre chère maman, grand-mère et arrière-grand-mère,

Jeanne BAYOL



survenu le 24 juin 2026, à l'âge de 92 ans.

Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ainsi que sa famille et ses nombreux amis, qui garderont le souvenir de sa gentillesse, de sa générosité et de son amour.

La cérémonie religieuse sera célébrée le

1er juillet 2026 à 14h30 en l'Eglise de Dracy-Le-Fort.

La famille souhaite qu'il n'y ait ni fleurs, ni couronnes à cette occasion, au bénéfice d'une cagnotte en ligne créée en sa mémoire afin de concrétiser un projet solidaire qui lui tenait profondément à cœur.

Les informations sont disponibles via le lien suivant : https://www.leetchi.com/fr/c/en-souvenir-de-jeanne--pour-les-familles-des-sapeurs-pompiers-2117655?utm_source=copy



La famille Bayol remercie par avance toutes les personnes qui s'associeront à son recueillement.