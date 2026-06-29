AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Claude CHARRY

SAINT-LOUP-GÉANGES



Cécile, son épouse ;

Christian et Isabelle,

Laurent et Florence,

Sylvie et Américo,

ses enfants et leurs conjoints ;

Mathilde et Célestin, Etienne et Valentin, Marie et Adrien, Antoine et Hannan, Adrien et Ema, ses petits-enfants ;

Emile, Clarence, Ishaq, Nour, ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude CHARRY



survenu le jeudi 25 juin 2026 à l'âge de 82 ans.

Les obsèques auront lieu le vendredi 3 juillet à 10 heures en l'église de Saint-Loup-Géanges.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.