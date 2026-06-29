Saint Loup Géanges

AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Claude CHARRY

Publié le 29 Juin 2026 à 07h08

 SAINT-LOUP-GÉANGES


Cécile, son épouse ;
Christian et Isabelle, 
Laurent et Florence, 
Sylvie et Américo, 
ses enfants et leurs conjoints ; 
Mathilde et Célestin, Etienne et Valentin, Marie et Adrien, Antoine et Hannan, Adrien et Ema, ses petits-enfants ;
Emile, Clarence, Ishaq, Nour, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude CHARRY
 
survenu le jeudi 25 juin 2026 à l'âge de 82 ans.

Les obsèques auront lieu le vendredi 3 juillet à 10 heures en l'église de Saint-Loup-Géanges.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.