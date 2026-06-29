Saint-Rémy

AVIS DE DECES - Monsieur Thierry MARTIN

Publié le 29 Juin 2026 à 07h09

 SAINT-RÉMY - MÂCON - CHALON-SUR-SAÔNE


La famille,
Dominique, sa conjointe ;
Priscilla, Harmony, ses filles ;
Momo, son petit-fils ;
Didier et Annick,
son frère et sa belle-sœur ;
Max, son neveu,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Thierry MARTIN
survenu le vendredi 26 juin 2026, à l'âge de 63 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le vendredi 3 juillet, 
à 15 heures, au funérarium de Saint-Rémy.

La famille remercie chalheureusement toutes les personnes qui s'associeront à sa peine, par leur présence, leurs pensées ou leurs témoignages de sympathie.