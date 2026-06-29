AVIS DE DECES - Monsieur Thierry MARTIN

SAINT-RÉMY - MÂCON - CHALON-SUR-SAÔNE



La famille,

Dominique, sa conjointe ;

Priscilla, Harmony, ses filles ;

Momo, son petit-fils ;

Didier et Annick,

son frère et sa belle-sœur ;

Max, son neveu,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Thierry MARTIN

survenu le vendredi 26 juin 2026, à l'âge de 63 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le vendredi 3 juillet,

à 15 heures, au funérarium de Saint-Rémy.

La famille remercie chalheureusement toutes les personnes qui s'associeront à sa peine, par leur présence, leurs pensées ou leurs témoignages de sympathie.