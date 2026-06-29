AVIS DE DECES - Madame Marguerite PILLOT née DEVÈVRE

MELLECEY - GIVRY



Philippe et Dominique,

Gilles et Françoise,

André et Noëlle, ses enfants ;

Jennifer, Charly, Jessy, et Clara, ses petits-enfants ;

Nino, Calhoun,

ses arrière-petits-fils ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite PILLOT née DEVÈVRE

survenu le 26 juin 2026,

à l'âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 6 juillet 2026, à 10 heures en l'église de Mellecey.

Marguerite repose à la chambre funéraire Mansuy à Dracy-le-Fort.

Nous rappelons à votre souvenir

Jean-Luc et Marc

ses fils ;

Roger

son époux.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.