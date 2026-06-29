Côte chalonnnaise

AVIS DE DECES - Madame Marguerite PILLOT née DEVÈVRE

Publié le 29 Juin 2026 à 07h10

 MELLECEY - GIVRY


Philippe et Dominique, 
Gilles et Françoise, 
André et Noëlle, ses enfants ; 
Jennifer, Charly, Jessy, et Clara, ses petits-enfants ; 
Nino, Calhoun, 
ses arrière-petits-fils ; 
ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite PILLOT née DEVÈVRE
survenu le 26 juin 2026, 
à l'âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 6 juillet 2026, à 10 heures en l'église de Mellecey. 
Marguerite repose à la chambre funéraire Mansuy à Dracy-le-Fort.

Nous rappelons à votre souvenir

Jean-Luc et Marc
ses fils ;
Roger
son époux.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.