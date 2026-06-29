Hausse de la CFE - Le collectif de Chagny relance l’agglomération avant la séance ce lundi soir
Par Jeannette Monarchi
Publié le 29 Juin 2026 à 10h29
Quatre mois après les engagements pris par la Communauté d'agglomération Beaune Côte & Sud de retravailler la réforme contestée de la cotisation foncière des entreprises (CFE), le collectif des acteurs économiques du territoire déplore l'absence de réponses concrètes. Alors que le conseil communautaire se tiendra ce soir, les commerçants réclament des avancées sur un dossier qui continue de susciter de vives inquiétudes.
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