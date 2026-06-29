HANDBALL - L’assemblée générale de l’ASHBCC confirme la bonne santé du club

En présence de Clotilde Allègre et Jean-Yves Mazué, adjoints à la mairie de Chalon, Christophe Hannecart, conseiller communautaire, l’assemblée générale de l’ASHBCC, sous la présidence de Xavier Gillet, s’est tenue ce samedi matin au Château de la Loyère. Une AG qui a confirmé la très bonne santé en 2026 du club chalonnais qui ne cesse de progresser sur la hiérarchie régionale.



Fort de 320 licenciés, un chiffre record, faut-il souligner, l’ASHBCC compte actuellement parmi les clubs les plus importants de Bourgogne/Franche-Comté. Une première preuve de la bonne santé de ce club qui a élu domicile au gymnase de la Verrerie.



Deuxième preuve et non des moindres, sur le plan sportif. Avec une montée en N3, une finale de Coupe de France des régions, les seniors masculins ont prouvé sur le terrain cet engouement. Parfaitement imités par les seniors féminines qui ambitionnent dès la saison prochaine l’accession en Nationale 3 et de réaliser le meilleur parcours possible en Coupe de France, histoire d’imiter encore plus les seniors masculins.



Troisième preuve cette fois-ci du côté des jeunes avec une très bonne saison couronnée de nombreux titres départementaux et très encourageant pour la première fois depuis la fin de l’entente avec Saint-Marcel.



Dernière preuve ô combien essentielle dans la vie d’un club, le budget à l’équilibre en 2026. Avec une réelle volonté de développer encore plus le partenariat. A cet effet, Emilie Brussier devient salariée du club. Rappelons la nomination de Samy Taj, ex-entraîneur de l’équipe première, en tant que directeur sportif, et en charge également du partenariat.



Et puis, n’oublions l’arrivée la saison prochaine de Brahim Khelladi au poste de responsable technique en charge notamment de l’équipe première qu’il compte bien amener à court terme en N2. « C’est mon objectif et celui du club » nous confirmait l’ancien international algérien voilà quelques semaines.



(Photos fournies par Clotilde Allègre)

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