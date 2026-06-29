Atout Réception : l'art d'accompagner les événements… et le FCC !



À la tête d’Atout Réception depuis deux ans et demi, Ivanne Gomez poursuit le développement d’une entreprise bien connue du territoire, spécialisée dans la location de matériel pour les événements privés et professionnels. Une activité qui s’accompagne également d’un engagement auprès du Football Club Chalonnais.



Titulaire d’un BTS Négociation et Relation Client (NRC), Ivanne Gomez a d’abord évolué dans un tout autre secteur. « Avant de reprendre l’entreprise, je dirigeais une société de nettoyage destinée aux professionnels et aux particuliers », explique-t-il. Depuis son arrivée, il pilote deux activités complémentaires : Atout Réception et Nickel Blanchisserie.

La première est spécialisée dans la location de matériel événementiel. « Nous proposons tout le nécessaire pour organiser un événement, de la vaisselle aux tables, en passant par les chapiteaux. Depuis cette année, nous avons également ajouté un photobooth à notre offre afin de permettre aux clients de conserver des souvenirs de leurs événements. » La seconde activité, Nickel Blanchisserie, s’

adresse quant à elle aussi bien aux hôtels qu’aux particuliers pour l’entretien du linge.

Implantée sur le territoire chalonnais depuis une dizaine d’années, Atout Réception s’est progressivement imposée comme un acteur incontournable de l’événementiel local. Son activité repose sur une clientèle variée, composée à la fois de particuliers et de professionnels. « Notre clientèle est relativement équilibrée entre ces deux publics », précise Ivanne. Au-delà du matériel proposé, l’entreprise met en avant un véritable accompagnement. « Nous ne faisons pas uniquement de la location. Nous aidons nos clients à préparer leur événement, à identifier leurs besoins et à trouver les solutions les plus adaptées. Il y a un réel travail de conseil en amont. »



Cette proximité avec les clients constitue d’ailleurs l’une des principales forces de l’entreprise. « Notre point fort, c’est probablement notre réactivité. Nous savons nous adapter rapidement aux demandes et aux ajustements de dernière minute, même lorsque les délais sont très courts. » Atout Réception propose également un service clé en main avec livraison du matériel sur site et installation des structures, notamment pour les chapiteaux.



Pour Ivanne Gomez, la réussite d’un événement repose avant tout sur l’accompagnement apporté aux organisateurs. « Nos deux salariées à l’accueil jouent un rôle essentiel. Elles prennent le temps d’échanger avec les clients afin de penser à tous les détails et de s’assurer que rien n’a été oublié. »



Comme de nombreuses entreprises du secteur, l’activité connaît une forte saisonnalité. « Nous travaillons particulièrement durant la période estivale avec de nombreux mariages, fêtes familiales ou événements d’entreprise. »



C’est également à travers Atout Réception qu’est né le partenariat avec le Football Club Chalonnais. Si Ivanne Gomez n’avait pas de lien direct avec le FCC avant cette collaboration, le football occupe une place importante dans sa vie. « J’ai longtemps joué au football et je suis aujourd’hui éducateur au sein de l’ESBS auprès de l’équipe U13 féminine dans laquelle évolue ma fille. »



Le rapprochement avec le FCC s’est fait à l’initiative du club. « Ce sont eux qui sont venus me rencontrer pour me proposer un partenariat. Leur projet était intéressant et nous avons rapidement trouvé un terrain d’entente. »

Depuis, la collaboration repose sur un principe simple : un partenariat gagnant-gagnant. Atout Réception accompagne régulièrement le club lors de ses manifestations en mettant du matériel à disposition. « Lors des 100 ans du FCC, nous prêtons notamment toute la vaisselle nécessaire à l’organisation de l’événement. »



En contrepartie, l’entreprise bénéficie d’une visibilité auprès des licenciés, des bénévoles et du public. « Nous avons un panneau au bord du terrain et une présence sur les réseaux sociaux du club. C’est avant tout cette visibilité que nous recherchons. »



Pour Ivanne Gomez, ce partenariat permet également de soutenir concrètement la vie associative locale. « Grâce au prêt de matériel, nous aidons le club à réduire les coûts d’organisation de ses grands événements. » Un engagement qui ne date pas d’hier puisque l’entreprise avait déjà participé à la vie du FCC en contribuant à la réalisation de vestes de survêtement il y a deux ans.



À travers cette collaboration, Atout Réception confirme sa volonté d’accompagner les acteurs du territoire, que ce soit dans l’organisation de leurs événements ou dans le développement du milieu associatif local.