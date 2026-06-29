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Panne technique chez Orange ce lundi matin

Publié le 29 Juin 2026 à 11h15

Panne technique chez Orange ce lundi matin

Depuis ce matin, un incident technique affecte une partie des services mobiles d’Orange, avec des perturbations sur la 4G, la 5G, le roaming ainsi que certains services destinés aux entreprises", indique Orange sur X.