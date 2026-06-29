IFAC Virey-Sassenay : Les Enfan’Tastik ont reçu leurs médailles ce lundi

Ce lundi 22 juin, Célia L’excellent, responsable de l’accueil de loisirs de Virey-Sassenay, géré par l’IFAC, organisait une réception en l’honneur des Enfan’Tastik.

Depuis sa création en 2015, l’association des Enfan’Tastik, participe mais aussi prépare le Carnaval chaque année avec brio.

Cette année encore, leur participation a été décorée de deux prix : le prix du public et la seconde place dans la catégorie « Enfants » avec un char sur le thème de Stich.

Ainsi, Celia L’excellent a souhaité « marquer le coup » avec une remise de médailles à l’ensemble des participants au Carnaval 2026.

Après un excellent diaporama photos qui a ravi les parents présents, c’est Zoé Lhote-Gidot, 2eme vice-reine du Carnaval, qui a remis leur médailles aux enfants, sous l’œil fier de leurs familles.

Cette petite remise de prix s’est terminée en toute convivialité autour du verre de l’amitié où tous ont pu se remémorer les bons souvenirs du Carnaval et certainement aussi imaginer la future participation en 2027.



Amandine Cerrone