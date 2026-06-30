Saône et Loire

TRIBUNAL DE CHALON - Un commerçant chinois laisse tomber son petit de 4 ans, parce qu'il ne supporte pas une sépération... Il dort en prison

Par Florence SAINT-ARROMAN

Publié le 30 Juin 2026 à 07h56

TRIBUNAL DE CHALON - Un commerçant chinois laisse tomber son petit de 4 ans, parce qu'il ne supporte pas une sépération... Il dort en prison

La tête du petit avait cogné le rebord d'un meuble avant de frapper le sol. Le lendemain, il se plaint de céphalées.

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