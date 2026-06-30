Saône et Loire
Association des maires de Saône-et-Loire - Anthony Vadot prend les commandes
Publié le 30 Juin 2026 à 07h58
Dans le cadre du renouvellement de sa gouvernance, l’Association des Maires de Saône-et-Loire a organisé un scrutin par correspondance, qui a mobilisé un très grand nombre de communes et d’intercommunalités du département, témoignant de leur attachement à la vie et aux instances de l’association.
Le dépouillement des votes s’est tenu le 16 juin dernier. Le conseil d’administration s’est réuni ce jour afin de procéder à l’installation de la nouvelle gouvernance.
À l’issue de ce processus, Anthony VADOT, Maire de Branges, a été élu président de l’AMSL à l’unanimité.
Le bureau, également élu à l’unanimité, est quant à lui composé de :
• Christine ROBIN, Maire de Charnay-les-Mâcon, 1ère vice-présidente
• Jean-Claude BECOUSSE, Président de la CC Entre Saône-et-Grosne, 2ème vice-président
• Arnaud DURIX, Maire de Saint-Symphorien-des Bois, secrétaire général
• Bertrand VEAU, Maire de Tournus, secrétaire général adjoint
• Michelle PEPE, Maire de Bissy-sous-Uxelles, trésorière
• Olivier GROSJEAN, Maire de Dracy-le-Fort, trésorier adjoint
• Frédéric CANNARD, Maire de Varennes-Saint-Sauveur, membre du bureau
• Vincent CHAUVET, Maire d’Autun, membre du bureau
• Philippe FOURNIER, Maire de Gergy, membre du bureau
• Sébastien LAURENT, Maire de Chagny, membre du bureau
La nouvelle gouvernance entend poursuivre et renforcer les services et actions proposés aux adhérents, afin de répondre toujours mieux aux attentes des communes et des intercommunalités de Saône-et-Loire dans un contexte exigeant pour les collectivités locales, et de porter leur voix avec force auprès des pouvoirs publics.
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