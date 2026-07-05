L’équipe éducative mise à l’honneur ce mardi

Ce mardi 30 juillet, l’ensemble des équipes éducatives de Saint-Marcel avait été convié à une petite réception au sein de la salle du conseil de la mairie.

En effet, comme chaque année, la municipalité a tenu à remercier les équipes éducatives pour leur travail auprès des jeunes maraîchers.

Ainsi, à l’aube des congés d’été, tous se sont retrouvés pour écouter les mots de Monsieur le Maire, Michel RONFARD et de son adjoint en charges des affaires scolaires, Jean-François KICINSKI.

« De la classe aux temps périscolaires, des accueils de loisirs aux vacances, vous accompagnez les enfants dans leurs apprentissages, leur autonomie, leur curiosité et leur épanouissement. Cette continuité éducative ne tient pas seulement à une organisation, elle repose avant tout sur les professionnels engagés que vous êtes.

Et c'est pourquoi, au nom du Conseil municipal et de l'ensemble des élus, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude pour le travail accompli au sein de nos groupes scolaires. » a ainsi prononcé Monsieur le Maire.

Jean-François KICINSKI a, lui aussi, tenu à exprimer ses remerciements auprès de tous les acteurs des structures scolaires et périscolaires et a souhaité bonne route aux personnels qui ne seront pas de retour à la rentrée de septembre, Mesdames AMPÈRE, VOISIN et CHAPELLE.

Elles ne sont pas parties les mains vides puisque l’équipe municipale avait prévu un bouquet pour chacune d’entre elles.

Enfin, chacun et chacune a pu profiter d’un instant convivial autour du verre de l’amitié, où tous ont pu profité d’un moment calme pour se rencontrer ou se retrouver, loin du tumulte habituel du quotidien bien rempli des équipes dévouées à l’éducation des jeunes san-marciaux.

Amandine Cerrone