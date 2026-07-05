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Un incendie touche plusieurs navires amarrés dans le Vieux-Port de Marseille, plusieurs blessés et deux bateaux coulés

Publié le 05 Juillet 2026 à 15h41

Un incendie touche plusieurs navires amarrés dans le Vieux-Port de Marseille, plusieurs blessés et deux bateaux coulés

Le feu semble s'être déclenché à bord d'un bateau à quai. Les flammes se sont ensuite répandues à une autre embarcation, avant que les pompiers n'interviennent.

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