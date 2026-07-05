Au volant de sa BMW, l'automobiliste filait à 171 km/H en zone 90 à l'Habergement-Sainte-Colombe

Samedi à 18h10 sur l'axe D678 sur la commune de L'ABERGEMENT SAINTE COLOMBE à hauteur de la rue de sablière, les gendarmes de la COB ST GERMAIN DU PLAIN ont procédé au contrôle d'un véhicule de marque BMW 335 qui circulait à la vitesse de 171 km/h, vitesse retenue 162 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h.



Le véhicule est intercepté sur la commune de LESSARD-EN-BRESSE.



Le véhicule est conduit par un jeune bressan âgé de 25 ans, technicien de maintenance industrielle. Les différents dépistages ont été négatifs.



Une rétention immédiate de son permis a été effectuée ainsi qu'une mise en fourrière administrative du véhicule.