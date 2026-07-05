Bienvenue à l'Elan Chalon, Miller !

L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la signature de l’ailier américain Miller Kopp (2m00, 28 ans).

Originaire de Houston, au Texas, où il fait ses premiers pas sur les parquets, Miller se distingue dès le lycée grâce à une première saison conclue avec 24 points et 11 rebonds de moyenne. Ses performances lui ouvrent les portes de la NCAA, qu’il rejoint en 2018 sous les couleurs des Wildcats de Northwestern. Après trois saisons dans l’Illinois, il poursuit son parcours universitaire à Indiana, où il évolue notamment aux côtés de futurs joueurs NBA comme Trayce Jackson-Davis et Jalen Hood. Une fois son cursus terminé, il rejoint la G-League à Oklahoma City avec le français Ousmane Dieng. Il y confirme tout son potentiel avec une deuxième saison solide, conclue avec 12,3 points, 5,4 rebonds et 14,5 d’évaluation de moyenne en 48 rencontres ! Véritable spécialiste du tir longue distance, il a notamment inscrits 9 tirs à 3 points en novembre dernier, après avoir réaliser, en mars 2025, une impressionnante série de quatre rencontres à au moins six paniers à trois points (6, 6, 7 puis 8) ! Son travail lui permet d’être sélectionné avec Team USA pour les qualifications de la FIBA AmeriCup en 2024. Après un nouveau passage remarqué en G-League avec les Cleveland Charge de Killian Hayes, lors de la saison 2025-2026, il poursuit sa progression et termine sa saison au Canada, où il tourne à 13,8 points, 4,8 rebonds et 14 d’évaluation de moyenne.

Cet été, Miller disputera la NBA Summer League de Las Vegas avec les Houston Rockets. Une belle opportunité de poursuivre sa progression face à certains des meilleurs jeunes talents américains avant de traverser l’Atlantique et découvrir le basket européen sous les couleurs de l’Elan Chalon !

Bienvenue à Chalon, Miller.

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Elric Delord

Coach Elan Chalon

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« Miller est un tweener, capable d’évoluer aussi bien sur le poste 4 que sur le poste 3. Spécialiste du tir à trois points, son intelligence de jeu et sa capacité à se placer dans les espaces sont essentiels à notre jeu offensif de mouvement permanent. Pour ne rien gâcher, Miller n’en est pas pour autant un égoïste, au contraire. Gros compétiteur, il privilégie l’équipe, comprenant que sa gravité (les défenses sont proches de lui) ouvre des espaces pour les autres. Chalon a souvent eu dans son histoire des artificiers pour faire vibrer le Colisée, et Miller a les épaules pour ce rôle. »