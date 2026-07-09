Saône et Loire

Des orages attendus samedi sur toute la Saône et Loire... mais secs !

Par Laurent GUILLAUMÉ

Publié le 09 Juillet 2026 à 09h59

Des orages attendus samedi sur toute la Saône et Loire... mais secs !

La journée de samedi sera à surveiller de près alors que Météo France prévoit une journée très instable, avec une activité électrique visiblement intense selon les modèles météorologiques à disposition. Pour autant, si la journée de samedi s'annonce orageuse, Météo France ne prévoit pas forcément de la pluie en parallèle, et c'est bien là tous les dangers avec des orages secs, des risques de foudre et une végétation au plus sec. 

Les premières gouttes de pluie sont toujours prévues vers le 14 juillet, au moment du changement de lune. 