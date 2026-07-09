Bourgogne
Qui sont les nouveaux élus qui façonneront les territoires de Bourgogne Franche-Comté ? Découvrez le palmarès des 100 nouveaux visages 2026
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Publié le 09 Juillet 2026 à 10h54
Trois mois après les élections municipales, le Cercle des Élus Locaux publie la première édition du Palmarès des 100 Nouveaux Visages 2026, un ouvrage inédit qui met à l’honneur une nouvelle génération de maires et de présidents d’intercommunalité appelés à façonner les territoires dans les années à venir.
Dévoilé officiellement le 7 juillet 2026 à la Maison de l’Amérique latine, à Paris, lors d’une cérémonie placée sous le patronage de Madame Françoise Gatel, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, en présence des lauréats, cet ouvrage constitue la première photographie nationale des élus nouvellement installés à la tête des collectivités françaises.
Fruit de plusieurs mois de travail, d’échanges avec les élus de toute la France, le Palmarès rassemble 100 portraits d’élus représentatifs de la diversité des territoires français : métropoles, villes moyennes, communes rurales, territoires littoraux, de montagne, ultramarins ou intercommunaux.
Plus qu’un classement, ce Palmarès est un observatoire inédit de la nouvelle génération d’élus locaux. Chaque portrait présente le parcours de l’élu, sa vision du territoire, ses premières priorités de mandat et les projets structurants qu’il entend conduire.
L’ouvrage témoigne de la profonde diversité des profils qui composent aujourd’hui les exécutifs locaux. Au-delà des sensibilités politiques, il met en lumière des femmes et des hommes réunis par une même ambition : transformer concrètement leur territoire et répondre aux attentes de leurs administrés.
« Mettre en lumière dès maintenant, c'est envoyer un signal : la République doit miser sur eux. »
Étienne Lengereau, Président du Cercle des Élus Locaux et maire de Montrouge
« Ces cent visages incarnent une autre manière de faire de la politique : ancrée, pragmatique, tournée vers les solutions. »
Hugues Anselin, cofondateur du Cercle des Élus Locaux et Président de Fursac-Anselin.
Aucun ouvrage de cette nature n’avait jusqu’à présent dressé un panorama national des élus nouvellement installés à la tête des collectivités françaises.
Chiffres clés
• Première édition du Palmarès des 100 Nouveaux Visages 2026
• 100 portraits de maires et présidents d’intercommunalité
• 200 pages
• Des élus issus de toutes les régions de France, métropolitaines et ultramarines
• Une publication réalisée après plusieurs mois d’enquête et de rencontres
Au sein de notre région, les lauréats sont :
Nathalie Koenders – Maire de Dijon
Isabelle Louis – Présidente de Creusot-Montceau
Mathieu Debain – Maire d'Auxerre (
Pierre Bolze – Maire de Beaune
Jean-Paul Mussot – Maire de Champvans
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